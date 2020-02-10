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’den ‘Geleceğin Treyler Modeli’

OKT’den ‘Geleceğin Treyler Modeli’
Giriş Tarihi: 10.2.2020

TÜRKİYE'DE treyler sektöründe öncü markalar arasında yer alan Aydın firması OKT Trailer'ın özel tasarımlı yeni ürünü görücüye çıkıyor. 'Geleceğin Treyler Modeli' adı verilen yeni ürün, önümüzdeki Eylül ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek olan IAA Fuarı'nda dünyaya tanıtılacak. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "Adını meraktan alan Curiosity Center Ar-Ge merkezimizde yeni teknolojiyi uygulayabilmek için gerekli çalışmaların alt yapısını oluşturuyoruz. Tasarımını gerçekleştirdiğimiz tank/silo grubunda yer alan ürünümüz ile geleceğin treyler modelini üreteceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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