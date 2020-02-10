TÜGİAD ve EGİAD İzmir için üretecek

TÜRKIYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri Ege İş İnsanları Derneği'ni (EGİAD) ziyaret etti. Ziyarette İzmir'e katkı amacıyla melek yatırımcılık, girişimcilik ve B2B alanında birçok ortak proje üretilebileceği belirtildi. Başkan Durmuş, "EGİAD ile projeler üreterek hem melek yatırımcılık hem de girişimcilik alanında İzmir'in farkını ortaya koyacağız" derken, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan ise, "TÜGİAD ile projeler üretmek genç iş insanlarına ve kente fayda sağlayacak" diye konuştu