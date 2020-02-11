Altın fiyatları ne kadar? 11 Şubat Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 11 Şubat Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 304,60 liradan işlem gördü. İşte 11 Şubat Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 303,31 TL
SATIŞ: 303,40 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 486,59 TL
SATIŞ: 497,59 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 970,13 TL
SATIŞ: 995,19 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.946,34 TL
SATIŞ: 1.984,28 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.017,00 TL
SATIŞ: 2.048,00 TL
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