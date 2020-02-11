Altın fiyatları ne kadar? 11 Şubat Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 11 Şubat Salı altın fiyatları...