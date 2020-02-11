Banka komisyonları ve ücretlerine sınır

Her yıl bankalara milyarlarca lira gelir sağlayan ücret ve komisyonlar artık el yakmayacak. Alınan kararla, ücretler 51 kalemde sınırlandı. Bin lira altındaki EFT ücreti mobilde 1 lira olurken, havale ücreti ise EFT’nin yarısı kadar olacak.

Bankaların müşteriden aldığı ve 2019'da 49.2 milyar lira gelir elde ettiği tüm havale ve EFT ücretleri ile diğer hizmetlerin ücret, masraf ve komisyonları düşürüldü. Merkez Bankası, aynı kararı bankaların ticari müşterilerinden alabileceği ücret ve komisyonlar için de aldı. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51 adede, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun finansal tüketicilerle ilgili yönetmelik, Merkez Bankası'nın ticari müşterilerle ilgili tebliği yürürlüğe girdi.

65 MİLYAR GELİRLERİ VAR

Finansal tüketiciler ile ticari müşterilerden alınan komisyon ücretleri yeniden düzenlendi. Daha önce sınırı bulunmayan finansal tüketicilerden alınabilecek ücretler 2014 yılında yapılan düzenlemeyle 20 ile sınırlandırıldı. Yapılan sadeleştirme ile bankalar arasındaki ücret karşılaştırması şeffaf hale getirilirken, ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti de kaldırıldı. Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle komisyonların tutarı, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65.6 milyar liraya ulaştı. Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı, son 5 yılda 209.3 milyar liraya ulaştı.



ARTIK ÜST LİMİT VAR

EFT tutarı bin liranın altında olursa internet bankacılığında 1 lira

Şube ve diğer kanallarla yapılan EFT işlemlerinde 5 lira

Kalan vadesi 2 yıla kadar olan kredilerde erken ödeme komisyonu %1

Kredi kartlarında nakit avans komisyonu yüzde 1



ALBAYRAK: STANDART GETİRİLDİ



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısının 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirilerek önemli sınırlamalar getirildi. Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü ve bir standart getirildi" ifadelerini kullandı.