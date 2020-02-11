Cumhurbaşkanlığı’ndan İzmir’de dev kariyer fuarı

İnsan Kaynakları Ofisi ve 17 paydaş üniversite iş birliğinde, 20-21 Mart tarihleri arasında İzmir'de Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'20 (EGEKAF'20) düzenlenecek. Fuarın Ege Üniversitesi'nde (EÜ) gerçekleşen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Yükseköğretim diploması almış herkesin eşit şartlarda olması lazım. Sloganımız 'Yetenek Her Yerde'. Erzurum'da da, Trakya'da da, Kars'ta da olabilir. Türkiye'nin her yerine bu fırsatı götürmemiz gerekiyor" dedi.

EGE'YE YAKIŞIR OLACAK

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fuarın Türkiye ve Ege bölgesi için ciddi önem taşıdığını ifade etti. Budak, "Kariyer fuarında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları iş birliğinde gençlere staj konusunda olanak sağlayacak. Öğrencilerin gelecekle ilgili kaygılarını azaltmaya yardımcı olmak istiyoruz. Ege Bölgesi'ne yakışır bir kariyer fuarı yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kariyer Fuarı'nın çok önemli bir boşluğu dolduracağını belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de, "Gençlerimizin kafalarında yüzlerce soru işareti var. Bu soruların uzmanlarca yanıtlanması, doğru yönlendirmelerle iş yaşamına hazırlanmaları hayati önem taşıyor. Kısacası 20 Mart'ta tecrübe ile gençliğin dinamizmi buluşuyor" şeklinde konuştu.

NİDA ALADAĞ