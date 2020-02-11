Marble İzmir Fuarı’na ‘değişik’ imzası

Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşmalarından biri olan MARBLE İzmir Fuarı, 1 - 4 Nisan tarihleri arasında kapılarını Fuar İzmir'den dünyaya açmaya hazırlanıyor. 26'ncı kez düzenlenecek fuar bu yıl da çeşitliliği, doğal taş sergisine dönüşen örnekleri, sektörü yakından ilgilendiren makineleri ve en yeni teknolojileri ile dünyayı İzmir'de buluşturacak. Fuar kapsamında gerçekleşen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu "Değişik" Tasarım Yarışması'nda başvuru süreci de sona erdi.

HEPSİ SERGİLENECEK

Yüze yakın tasarımın yarıştığı etkinlikte tasarımlar önce jüriye, ardından da bunları üretecek olan firmalara sunuldu. Hayata geçirilecek tasarımlar 1-4 Nisan 2020 tarihleri arasında MARBLE İzmir'de sergilenecek.