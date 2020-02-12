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Valilikten doğalgaz desteği

Valilikten doğalgaz desteği
Giriş Tarihi: 12.2.2020

İzmir Valiliği'nin desteğiyle İZKA projesiyle Dökümcüler Sitesi'ne doğalgaz kazandırdıklarını anlatan Başkan Üründü, "500 bin liralık bir yatırımla gerçekleşti. Bunun 375 bin lirasını devlet verdi. 125 bin lirasını biz esnafımız arasında bölüşüp topladık. 2 yıldır çok rahatız. Maliyetleri de aşağı çekti. Resmi açılışı Nisan-Mayıs gibi yapacağız. Artık çevreye daha az zarar veriyoruz" dedi.

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