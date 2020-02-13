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‘8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz’

‘8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz’
Giriş Tarihi: 13.2.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin , bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacaklarını bildirdi. Koca, adayların tercihlerini tarihleri arasında yapabileceğini kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni- sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

Koca, adayların tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabileceğini kaydetti. Adaylar, gerekli kitapçıklar yayınlandıktan sonra tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

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