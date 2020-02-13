Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aydın için yatırım zirvesi

AK Parti Aydın Milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aydın'a yapılacak yatırımlarla ilgili bir araya geldi. Aydınlı vekiller Metin Yavuz ile Rıza Posacı, ilde yapılacak otoyol, şehir hastanesi, adliye ve diğer devlet yatırımlarıyla ilgili Bakan Albayrak ile görüş alışverişinde bulundu. Bakan Albayrak ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamada bulunan AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı ziyaret ederek, ilimiz genelinde yatırımlarımız üzerine faydalı bilgi alışverişinde bulunduk. Değerli bakanımıza, destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ederiz" dedi. Rıza Posacı da, "Gazi Meclisimizde bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı Milletvekili arkadaşlarım ile beraber ziyaret ederek, ekonomi ve ilimiz genelinde yapılacak yatırımlarımız konusunda istişarelerde bulunduk" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE