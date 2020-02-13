Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ Bakan Albayrak, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

2019 Aralık ayı sanayi üretim rakamları açıklandı!