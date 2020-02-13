‘Tireli esnafımız icin varız’

Tire’de 19 yıldır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yapan Ümit Ünalmış, “Her alanda esnaf ve sanatkarımızın hayatını kolaylaştırmak ve işlerini daha da geliştirmek için çalışıyoruz” dedi. Ünalmış, projelerini Yeni Asır’a anlattı.

Tire Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Ünalmış, 19 yıldır görevini başarıyla yürüten birisi. Küçük ölçekli esnafın sesi olduklarını ifade eden Ünalmış, "Tireli esnafımız için varız. Her alanda esnaf ve sanatkarımızın hayatını kolaylaştırmak ve işlerini daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görüyoruz. Üyelerimizin güçlü sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi. Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla özveriyle çalıştıklarını anlatan başkan Ünalmış, Yeni Asır'a konuştu.

BİN 150 AKTİF ÜYE

Odanın gelişim sürecini anlatır mısınız? Tire Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilk kez 1957 yılında 'Demirciler Derneği' olarak faaliyet göstermeye başlamış. Ardından, günün şartlarına göre 'Küçük Esnaf Sanatkarlar Derneği' adını almış. Sonra ise bugün kullanılan ismine kavuşmuş. Toplam bin 150 aktif üye sayısına sahibiz. En kalabalık ve güçlü odalardan biriyiz. Diğer odalarla, kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içinde çalışıyoruz. Takdir üyelerimizindir. 2022'nin başında yapılacak oda seçimlerinde esnaf arkadaşlar uygun görürse yine başkanlığa aday olmayı düşünüyorum.

Sıfır faizli KOSGEB kredisinden kaç esnaf faydalandı? 2016'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan öncülüğünde başlatılan sıfır faizli KOSGEB kredisine toplam 205 esnafımız müracaat etti. Mükelleflerin dosya işlemlerinin tamamlanmasında oda olarak yardımcı olduk. 180 esnafımız yaklaşık 5 milyon TL civarında KOSGEB'ten sıfır faizli kredi kullanmaya hak kazandı. İşini geliştiren esnafımızın yüzü güldü.



FUARLARA KATILIYORUZ

Esnafı ve sanatkarı ilgilendiren sektörel yenilikleri takip ediyor musunuz? Çeşitli aralıklarla, İstanbul, Antalya, Bursa gibi illerimizde gerçekleştirilen TUYAP fuarlarına üyelerimizi götürüyoruz. Buralarda esnaf ve sanatkarımızı ilgilendiren yeni teknolojileri yakından izleyip, tanıma fırsatları yakalıyoruz. Yeni teknolojilere uyum sağlayabilen üyelerimiz ise işlerini daha da geliştirebilme olanağı kazanıyor.



MESLEKİ KURSLAR SÜRECEK

Hayata geçirdiğiniz ses getiren önemli projeleriniz neler? Esnaf ve sanatkarlar ekonominin yapı taşıdır. Mesleki kurslar açmayı sürdüreceğiz. Örneğin daha önce açtığımız 'Bilgisayar kursu' ile gıda sektörünü ilgilendiren 'Hijyen eğitimi kursu' büyük ilgi görmüştü. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar açacağız. Bunun yanında, 'Emlak Komisyoncuları' üyelerimizin yetki belgelerini almalarını sağladık. Mobilya sektörüne yönelik 'Autocad' kursu açtık.

'ŞARTLARA GÖRE KENDİMİZİ YENİLİYORUZ'

Beyan sistemindeki basit usul vergi mükellefleri olan üyelere yönelik hizmetleri bulunduğunu anlatan Başkan Ünalmış, "Üyelerimizin defter kayıtlarını sembolik ücretle tutuyoruz. Günün şartlarına göre kendimizi yeniliyoruz. İşimiz sadece belge düzenleyip onaylamak olmamalı. Esnaf ve sanatkarımıza yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, Tire Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle esnafımıza kullanacağı ucuz krediler konusunda yardımcı olmaya gayret ediyorum" diye konuştu.

TOLGA TEKİN