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'tan "cari denge" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan cari denge açıklaması

14.02.2020, 12:32 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020,12:42

, cari denge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak cari fazla ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. "Değişim Başlıyor" sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız." dedi.

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