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‘Yerli otomobilde en az 10 ülke bayilik istiyor’

‘Yerli otomobilde en az 10 ülke bayilik istiyor’
Giriş Tarihi: 14.2.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Mecliste, parlamento muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Varank, " için şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin bayisini almak isteyen 10 ülkenin kendisiyle bizzat iletişime geçtiğini belirtti. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, "Şu anda Gemlik'te kendilerine vermiş olduğumuz araziyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Bu yılın ilk yarısında fabrikanın temelleri atılmış olacak. 2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız. Bize onlarca, binlerce talep var. Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler var. En az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya'dan. Sınıfında rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacak" diye konuştu.

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