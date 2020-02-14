Yüzde 8,6’lık artışla büyüme başladı

Sanayi üretimi yıllık %8.6 büyümeyle rekor kırdı. Büyük gelişimi değerlendiren Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Büyüme trendi başladı” dedi. Bakanı Albayrak, "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış, büyüme trendinin başladığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış, büyüme trendinin başladığını gösteriyor" diye konuştu.

TREND DEVAM EDECEK

Twitter hesabından bir değerlendirme yapan Albayrak, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Büyüme trendi başladı. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER ENERJİNİN KAHRAMANLARI MEZUN OLDU'

Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya'da eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Twitter'dan açııklama yapan Albayrak, "Bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz" dedi.