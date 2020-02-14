  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Yüzde 8,6’lık artışla büyüme başladı

Yüzde 8,6’lık artışla büyüme başladı

Yüzde 8,6’lık artışla büyüme başladı
Giriş Tarihi: 14.2.2020

Sanayi üretimi yıllık %8.6 büyümeyle rekor kırdı. Büyük gelişimi değerlendiren Hazine Maliye Bakanı , “Büyüme trendi başladı” dedi. Bakanı Albayrak, "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış, büyüme trendinin başladığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış, büyüme trendinin başladığını gösteriyor" diye konuştu.

TREND DEVAM EDECEK
Twitter hesabından bir değerlendirme yapan Albayrak, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Büyüme trendi başladı. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER ENERJİNİN KAHRAMANLARI MEZUN OLDU'
Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya'da eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Twitter'dan açııklama yapan Albayrak, "Bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yüzde 8,6’lık artışla büyüme başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN