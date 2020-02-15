Bir dönem sonra eriyor! Meclis'te kabul edildi

Deprem güvenliğine ilişkin önemli maddelerin de yer aldığı İmar Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, TBMM’de kabul edildi. Buna göre bina yükseklikleri artık serbestçe belirlenemeyecek

İmar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasada, Elazığ ve Malatya'da yaşanan felaketlerin ardından kamuoyunda tartışılmaya başlanan deprem güvenliğine ilişkin önemli maddeler yer alıyor. Buna göre, imar planlarında bina yükseklikleri artık serbest olarak belirlenemeyecek. İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren, özellik arz eden binaların projeleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde uzman mühendis gözetiminde yapılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı Köşkü projesine de kapı aralayan kanunda öne çıkan düzenlemeler özetle şöyle:

KÖYLERDE VALİLİK ONAYI

YÜKSEKLİĞE SINIR: Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilikçe onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Planlarda yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz 2021'e kadar değiştirilecek. Köy yerleşik alan sınırları içinde taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile diğer yerlerde il genel meclisi kararıyla belirlenecek.

BAKANLIKÇA YIKILACAK: Hakkında yıkım kararı alınmasına rağmen 6 ayda ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

EMLAK VERGİSİ: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

BİLDİRMEYENE CEZA: Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya aykırılığı 6 iş gününde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesul hakkında, yapının niteliğine ve sınıfına, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine göre verilecek para cezası en az bin lira olacak.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ: Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonunca belirlenecek.

GÜÇLENDİRME: Hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla güçlendirme yapılabilecek. Bu yapılarda güçlendirme izni, projeye istinaden ilgili idarece verilecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ: Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "Değerli Konut Vergisi"ne tabi olmayacak. Değeri 5 milyon ila 7.5 milyon lira arasında olan konutlarda 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3, değeri 7.5 milyon ila 10 milyon lira arasında olan konutlarda 7.5 milyon lira için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6 vergilendirme yapılacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021'in başından itibaren başlayacak.

SAHİLLERE KORUMA: Kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak. Kıyılarda millet bahçeleri oluşturulabilecek. Belediye sınırları içinde olanlar dahil köy statüsünü koruyan, köy yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan ve yapıldığı tarihteki mevzuatına uygun olarak 1992'den önce yapılmış yapılar mevcut haliyle korunacak. Köy yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan kısımlarında yeni yapı yapılamayacak.

3 YIL YASAKLI

MEN EDİLECEK: Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları ceza süresince, faaliyete son verme cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları ise 3 yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacak. Başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacak.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS

YAPTIRIM UYGULANACAK: Şantiye şeflerine görevlerini yerine getirmemeleri halinde yaptırım uygulanacak. Yapı denetim kuruluşunun icrai veya ihmali davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle; görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.