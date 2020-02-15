12 aylık cari işlemler fazlası Aralık ayındaki açığa rağmen 1 milyar 674 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Böyle zor bir yılı beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı 2018 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 2019 yılının 12 aylık döneminde cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

'BAŞARIYI TAÇLANDIRDIK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Değişim Başlıyor sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. Twitter hesabından rakamları değerlendiren Albayrak, "Böyle zor bir yılı beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek, ekonomimizin kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.