İzmir'de konut satışları tavan yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İzmir'de 2019 yılı Ocak ayında 3 bin 795 olan konut satışı 2020 yılında 7 bin 212'ye çıktı. Konut satışlarındaki artışı sektörün önde gelen isimleri Yeni Asır'a değerlendirdi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 642 oranında artarak 3 bin 55 oldu. İzmir'de ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 42'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 30'unu ilk satış, yüzde 70'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 31'ini ilk satış, yüzde 69'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu.

FAİZ ORANLARININ DÜŞMESİ

Rakamları değerlendiren İZEKO Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, "Faiz oranlarının düşmesi ciddi anlamda piyasalara hareket getirdi. Sadece konut kredi oranlarının değil mevduat faizlerinin de düşmesi piyasayı hareketlendirdi. Emlak artışlarının en büyük nedeni bu faiz oranlarındaki düşüştür. Artık parayla para kazanma dönemi bitti. Ticaretle para kazanma dönemi başladı" ifadelerini kullandı.

YABANCI YATIRIMCI ETKİSİ

Artışın diğer bir nedeninin de yabancı yatırımcılar olduğunu anlatan Güleroğlu, "Özellikle Irak, Azerbaycan ve İran'dan gelen yatırımcılar burada emlak almaya devam ediyor. Yabancı yatırımcıların burayı tercih etmesinin en büyük nedenlerinden biri burada yaşam koşullarının daha rahat olması ve kendi memleketlerinde var olan sıkıntılardır" diye konuştu. Yabancı yatırımcıların genellikle 3+1 daireleri tercih ettiğini belirten Güleroğlu, "Bu konutları Mavişehir, Bostanlı ve Güzelyalı gibi bölgelerden tercih ediyorlar. Birazda üst segment olan yabancılar ise Çeşme ve Alaçatı gibi bölgelerde genellikle villa tercih ediyor" ifadelerini kullandı.



TÜRKLERDE DURUM DEĞİŞKEN

"Türklerde ise durumlar biraz değişken" diyen Güleroğlu, "Herkes kesesine ve bütçesine göre konut alımını tercih ediyor. Bakıyor belli bir birikimi var, kredi faiz oranları da düşük olduğu için kredi çekiyor ve yatırım amacıyla konut alıyor. Konut şu anda yüzde 25-30 daha ucuz. Piyasalardaki artış biraz daha hareketli ve sürekli olursa rakamlar biraz daha yukarıya çıkar. Bu her zaman böyle olmuştur. Dövizin ve mevduat faizi arttığında emlak piyasası durur. Orada para can bulur. Faizler düşmeye başladığında da oradaki kar gayrimenkule döner" açıklamasını yaptı. Konut satın almanın tam zamanı olduğunun altını çizen Güleroğlu, "Bundan sonraki süreçte piyasalardaki denge oluştuğu zaman arzın talebi karşılayamaması durumunda fiyatlarda artış olabilir. Şu anda durağan bir piyasa varken gayrimenkule yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.

MERT ALPDÜNDAR