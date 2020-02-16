Hanif Pehlivanoğlu’nun araba talihlileri belli oldu

Hanif Pehlivanoğlu Marketler zin- İşler ciri "Fiat Egea Çekilişi" geçtiğimiz gün Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel'de yapıldı. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 3. kez gerçekleştirilen hediye çekilişinde, 7 adet Fiat Egea Easy'nin sahipleri kurayla belirlendi. Bornova 3. Noter Başkatibi Çağlar Güreş ve Milli Piyango İzmir Konak Şube Müdürü M. Cenger Alpay'ın gözetiminde, halka açık şekilde yapılan, internetten de canlı yayınlanan çekilişte talihliler telefonla arandı.

BİR TALİHLİ SEVİNÇTEN AĞLADI

Hanif Pehlivanoğlu Marketçilik Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, kazanan talihlilerle tek tek telefonla görüşerek tebrik etti. Bazı müşteriler bunun bir telefon şakası olduğunu zannederek inanmakta güçlük çekerken, Pehlivanoğlu'nun samimi ve ikna edici konuşmasıyla durumun gerçek olduğunu anladı. Talihlilerden bazıları konuşmalarıyla salondakileri güldürürken, bir kişinin de konuşurken sevinçten ağladığı duyuldu.

TAM LISTE YENI ASIR'DA

Çözüm ortakları ve vatandaşların önünde gerçekleşen çekilişi izleyenler arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, iş insanları Osman Özkebapçı ve Mehmet Özpoyraz da vardı. Hanif Pehlivanoğlu, "Bu kampanya diğerlerinden daha farklı geçti. Tahmin edemeyeceğimiz kadar katılım oldu. Bu da bizim açımızdan güvenin bir simgesiydi. Bütün müşterilerimize çok teşekkür ederim" dedi. Çekilişte hediye kazananların tam listesi 17 Şubat Pazartesi günü Yeni Asır Gazetesi'nde ve www.hanifpehlivanoglu. com.tr adresinde yayınlanacak.



ERCAN AKGÜN