Hava köprüsü kuruldu! THY'nin açtığı yol ile rekor geldi

Türk Hava Yolları’nın Latin Amerika ile Türkiye arasında hava köprüsü kurması özellikle ticaret hacmine de yansıdı.Türkiye ile Latin ülkeleri arasında ticaret hacmi artarken, THY bu pazarda 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,5 artış ile 35 bin 415 ton kargo ve posta taşımacılığı yaptı. Bu yıl da artış devam ederken, THY geçtiğimiz ocak ayında yüzde 41,3 artış ile 3 bin 14 ton kargo taşımacılığı yaptı.

Türkiye'ye Latinlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. İnanç turizmi, Latinlerin Türkiye'ye son dönemlerde gelişlerinde rekor düzeyde artışa yol acarken, THY de 2019 yılında bu pazarda yüzde 85,8 doluluk oranları ile uçtu. THY, Latin Amerika uçuşlarında bir önceki yıla göre yüzde 18,4 artışla 477 bin 275 yolcu taşıdı. Geçtiğimiz ay ise 1,8 puan artışı ile doluluk oranları yüzde 88,8'e yükseldi. Arta ve Güney Amerika seferlerinde geçtiğimiz ay THY, yüzde 25,7 artış ile 48 bin yolcu taşıdı.

O ÜLKELERE KARGO VE POSTA TAŞIMACILIĞINDA REKOR KIRDI

Latin Amerika pazarında Türk ürünlerinin tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılırken THY'nin özellikle Latin ülkeleri ile doğrudan hava köprüsü kurması Türkiye ile Latin Amerika arasında ticaret hacmine de büyük etkisi oldu. THY'nin verilerine de etki yansıdı. THY'nin özellikle Latin ülkelerinde kargo ve posta taşımacılığı da rekor düzeyde yükseldi.2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,5 artış ile 35 bin 415 ton kargo ve posta taşımacılığı yaptı. Geçtiğimiz ay ise 2019 yılının aynı ayına göre THY yüzde 41,3 artış ile 3 bin 14 ton kargo taşımacılığı yaptı. Türk müteahhitlerin Latin Amerika'da toplam 25 projede 975 milyon dolarlık iş hacmi bulunurken Latin Amerika ülkelerinden özellikle Şili, Meksika ve Brezilya Türk firmaların radarında yer alıyor.

HANGİ ÜLKELERE SEFERLER VAR?

Latinler özellikle inanç turizmi için Türkiye'yi ziyaret ediyor.Latinlerin en çok tercih ettikleri yer ise Efes oldu. THY, Latin Amerika'da Kolombiya'nın Bogota, Küba'dan Havana, Arjantin'de Buenos Aires, Brezilya'da Sao Paulo ve Venezuela'dan Karakas, Panama ve Meksika'ya seferleri bulunuyor. Latinler, Türkiye'ye İstanbul'da aktarma yapmak içinde geliyor.

TÜRKİYE'NİN BAZI LATİN ÜLKELERİNE TİCARET HACMİ ŞÖYLE

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Kolombiya'ya Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 30,8 artarak 241,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalatı yüzde 13,6 artarak 1,919 milyar dolar oldu. 2018 yılında Kolombiya'ya ihracatta inşaat demiri, demir veya alaşımsız çelikten profiller, çimento, karbonatlar, bakır saclar, kara taşıtları aksam ve yedek parçaları, bisküvi ve gofretler, demir veya alaşımsız çelikten filmaşinler, teller ve dokunmamış mensucat başlıca kalemler oldu. Türkiye'nin 2018 yılında Arjantin'e ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,3 artış ile 169,3 milyon dolar oldu. Arjantin'e ihracatın üçte ikisinden fazlasını otomotiv ana ve yan sanayi oluşturuyor. Demir-çelik, tütün, çimento, elektrikli ev aletleri, makine ve cihazlar, tekstil ve plastik ürünleri, inşaat malzemeleri ilk sıralarda yer alıyor. 2018 yılında ticaret hacmi yaklaşık 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki yıla göre Brezilya'ya olan ihracat yüzde 27,2 arttı. 2018 yılında ihracatımız 489 milyon dolar olurken aynı dönemde ithalat ise 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta; karbonatlar, otomotiv yedek parça, demir ve çelik ürünleri, fındık, iplik, kuru kayısı, çimento, tütün, sofra ve mutfak eşyaları başta geliyor.