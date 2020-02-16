Şehit ailelerinden örnek dayanışma

“Şehit ailesi olmak kolay değil. Bunu ancak yaşayan bilir” diyen TEMŞAD Genel Başkanı Sedat Selim Öztürk, tüm zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aşmaya çalıştıklarını söylüyor.

Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TEMŞAD) Genel Başkanı Sedat Selim Öztürk, Yeni Asır'a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Terör gazisi ve emekli özel harekatçı Öztürk, şehit aileleri ve gazilere yönelik birçok sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Derneğin, Kemeraltı 2. Beyler Sokağı'ndan İzmir Valiliği'nin desteğiyle eski Kemeraltı Karakolu'nun bulunduğu tarihi binaya taşındığını açıklayan Öztürk, yeni dernek binasının restorasyon çalışmalarının ardından Nisan ayındaki Polis Haftası içinde resmi olarak açılacağını belirtti.

TARİHİ KARAKOLDA

TEMŞAD Genel Başkanı Sedat Selim Öztürk, meslek hayatı boyunca özel harekatçı olarak çalıştı. 1987 yılında Bingöl'de teröristlerle girdiği çatışmada vuruldu. Tekrar göreve devam etti. Gazi olarak emekli oldu. Terör gazisi Öztürk, şehit eşi Ersen Ergün tarafından 2006 yılında kurulan derneğe 2016 yılında başkan seçildi. Derneğin şehit ailelerinin ve gazilerin sesini daha çok duyurmak için kurulduğunu belirten Başkan Öztürk, İzmir merkez ve ilçelerinde 155 şehit polis ailesinin ve 97 gazi polisin bulunduğunu bildirdi. Derneğin daha önce Kemeraltı 2. Beyler Sokağı'nda olduğunu söyleyen Öztürk, "Şimdi Valimiz Erol Ayyıldız'ın desteğiyle eski Kemeraltı Karakolu'nun bulunduğu tarihi binaya yerleştik. Burası Ocak ayında bize tahsis edildi. Açılışı Nisan ayındaki Polis Haftası içerisinde yapılacak" diye konuştu.

"SEVGİYLE KORUYALIM" PROJESİ OKULLARDA

Dernek olarak Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullarda konferanslar düzenlediklerini dile getiren TEMŞAD Genel Başkanı Sedat Selim Öztürk, "Emniyet teşkilatının polis abla ve abilerinin daha iyi anlaşılması için 'Sevgiyle Koruyalım' diye bir proje ürettik. Bugüne kadar 63 okulda uygulandı. Her okuldan seçilen 15 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde resmi polis araçları ile okuldan alınıp ilçe emniyet müdürlüklerinde misafir ediliyor. Emniyet müdürlerimiz, çocuklara şubelerin çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor. Projenin amacı, emniyet teşkilatının çocukların gözünde daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Türkiye'de de ilk kez uygulanan bir proje" dedi.

MADDİ VE MANEVİ DESTEK

Hayata geçirdikleri projelerle şehit aileleri ile gazilere maddi ve manevi olarak destek olduklarını belirten Öztürk, "Şehit ailesi olmak kolay değil. Bunu yaşayan bilir. Çünkü polis ailesi şehit verdikten sonra hayata tutunmaları zorlaşıyor. Biz dernek olarak bu zorlukları aşmak ve toplumda daha çok yer edinmelerini sağlamak amacıyla projeler üretiyoruz. Şehit ailelerine psikolojik destek vermek için konferanslar düzenliyoruz. Sanatçıların desteğiyle sergiler düzenliyoruz. Sergi gelirleri şehit ailelerine bağışlanıyor" dedi. Öztürk, Ercan Ersoy'un derlediği "Özel Harekatçı Olmak" adlı kitabın gelirinin de şehit ailelerine bağışlandığını söyledi.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA BURS

'TURKUAZIN Çocukları Projesi' kapsamında Şehit ve gazi çocuklarına da burs sağladıklarını belirten Öztürk, "İzmirli hayırsever işadamımız Dünya Taş firması CEO'su Önder Öztunalı'nın desteğiyle 115 asker ve polis şehidinin çocuklarına burs sağlıyoruz. Yine dernek olarak 12 gazi çocuğumuza burs sağlıyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN