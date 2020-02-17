AK Parti'den yeni kanun teklifi! Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı

AK Parti’nin yeni kanun teklifi ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, "İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak." dedi. Muş, "İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Meclis'e yeni bir kanun teklifi sundu. Teklifin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerinin dövizli BES imkanı getiriyoruz. KOBİ'lere finansal destek düzenlemesi yer alacak'' dedi.

İNTERNETTEN SİLAH SATAN YANDI

Mehmet Muş, "İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak. İllegal bahis oyunlarını katalog suçlarına alıyoruz. Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için düzenleme yapıyoruz. Bir vatandaşımız bunu derse, bu düzenlemeyle birlikte imkan getirmiş olacağız."Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız.

KİRA BİRİKMİŞ OLANLARA ÜÇ AY SÜRE VERİYORUZ

Vakıflar genel müdürlüğündeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla kira birikmiş olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün için valiliklerce tahliyelerinin sağlanması ön görülüyor.

"15 GÜN İÇİNDE VALİLİKLERCE TAHLİYELERİ SAĞLANACAKTIR"

Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.

SİLAH SATIŞINA CEZA

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel TV olursa 20 bin 953 lira."

YENİDEN DARBE OLACAK SÖYLENTİSİ…

Tabi bunun hangi mihraklar tarafından çıkarıldığını bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bunu deneyenler gereken cevabı alacaklardır. Türkiye istikrarını oluşturup, ekonomik büyüme ve ivme kazanmaya başlarsa maalesef bu tip girişimlerle karşılaşıyoruz. Ama hiçbir şekilde milletten aldığımız iradeyi başka şekilde devretme düşüncemiz yoktur. Bunu planlayanlar, bu düşüncede olanlara da akıllarını başlarına almaya davet ederim. Milletimiz gereken cevabı verir.

Türkiye'nin ekonomik büyümesi yüzde 5'i aşacak. Faizlerde ciddi bir düşüş oldu. Ekonomik göstergelerimiz iyi noktada gidiyorken maalesef bu tür söylemlerle muhatap kalıyoruz. Türkiye yolundan ayrılmayacaktır. Emin adımla yoluna devam edecektir."