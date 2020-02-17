Akdeniz Meyve Sineği ile topyekun mücadele başladı

Özellikle son yıllarda hızlanan küresel ısınma ile birlikte 200'den fazla meyveyi tehdit eden, ihracatta sıfır toleransı olan Akdeniz Meyve Sineği ile topyekun mücadele başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye geneli 34 ilde başlatılan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede Ulusal Eylem Planı kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı turunçgil üretiminin önemli merkezlerinden Ortaca'da yapıldı.

"KAYIP EN AZA İNER"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, tarımsal üretimin, bahçelerden sofralarımıza gelene kadar farklı süreçlerden oluştuğunu, bu sürecin içinde olan tüm tarafların birlikteliğinin başarıyı getirdiğini kaydetti. Akdeniz Meyve Sineği zararlısının ihracatta toleransının sıfır olduğuna dikkati çeken Uçak, "Tarımsal üre-timde sadece Akdeniz Meyve Sineği değil, kır-mızı örümcek, yaprak biti, unlu bit, kabuklu bit, tuta, trips gibi birçok zararlı böcek riski de bulunmakta. Ürün kalitesini bozan bu zararlılarla müca-delede, kimyasal ilaç kullanımını tek çözüm ola-rak görmek doğru değil. Enteg-re mücadele yöntemle-ri belirlenerek kimyasal mücadeleye alternatif veya tamamlayıcı ola-cak şekilde mücadele edilmeli. Bunu gerçek-leştirdiğimiz takdirde ürünlere zarar ver-meden dikkatli bir hasat yapıldığın-da, hem bahçelerde hem de işletmeler-de ürün kayıplarını en aza indir-miş oluruz" diye konuştu.



"İYİ TARIM UYGULAMALARI İLE ÜRETİM YAPIN"

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise; üreticilere iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapmaları çağrısında bulundu. Daha sonra uzmanlar Akdeniz Meyve Sineği ve diğer zararlılarla ilgili üreticileri bilgilendirdiler. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği binasında düzenlenen toplantıya, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu üyeleri Vural Güleç ve Sadık Demircan, Antexpo Fuarcılık Genel Müdürü Murat Özer, MTSO Ortaca Temsilcisi Sedat Tuncer, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tayfun Tuncay Güven ve taze meyve üreticileri katıldı.