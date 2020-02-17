Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, yeni haftaya nasıl başladı? İşte 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları...