Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, yeni haftaya nasıl başladı? İşte 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olan altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 307,69 TL
SATIŞ: 307,77 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 492,27 TL
SATIŞ: 503,32 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 981,46 TL
SATIŞ: 1.006,64 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.969,08 TL
SATIŞ: 2.007,12 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.043,00 TL
SATIŞ: 2.065,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 17 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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