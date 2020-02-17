Borsa yatırımcısına çifte koruma

Hükümet, sermaye piyasalarında "ayrılma hakkından" "adil bedel" esasına kadar birçok başlıkta yatırımcının önünü açan, menfaatlerini korumaya alan önemli adımlar atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Borsası değerinden fazla işlem gören, manipülatif işlemlere kapı aralayabilecek, çok düşük halka arz oranlarına sahip şirketlere yönelik çalışma başlattı. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, "Halka açıklık oranı yüzde 5-10'un altındaki şirketlerle ilgili işlem esaslarında ne gibi tedbirler alabiliriz, İstanbul Borsası'yla onun üzerinde çalışıyoruz. Belki yüzde 5'in altında olanlar için günlük yüzde 5 olabilir, 7.5 olabilir, arkadaşlar üzerinde çalışıyor. Yatırımcıların işlem yaparken dikkatli olmasını gerektirecek işlem esaslar üzerinde çalışıyoruz" dedi.



HAZAL ATEŞ / ANKARA