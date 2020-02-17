İzmir esnafından e-ticaret hamlesi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “Esnafın e-ticareti benimseyip yaygın şekilde kullanması için Sitemia firması ile protokol imzaladık. Esnaf sanatkarlara e-ticaret alt yapılı ücretsiz web sitesi hizmeti sunuyoruz” dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (İESOB) Zekeriya Mutlu, çağın getirdiği en önemli yeniliklerden birinin de online ticaret olduğunu belirterek bu alanda yaptıkları çalışmaları Yeni Asır'a anlattı. E-ticaret hacminin son 4 yılda dünyada 639 milyon dolardan 1.6 milyon dolara, Türkiye'de ise 14 milyar liradan 59.9 milyar liraya ulaştığını belirten Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak e-ticaretin esnaf teşkilatı tarafından benimsenmesi ve yaygın olarak kullanılması amacıyla Sitemia firması ile bir protokol imzaladıklarını söyledi.

3 AY KULLANACAKLAR

Başkan Mutlu, esnaf olarak en önemli sorunlarının ise AVM'lerin yarattığı haksız rekabet olduğunu dile getirerek, Ticaret Bakanlığı'na bu konuda yasal düzenleme yaptıkları için teşekkür etti. Ticaret Bakanlığı'nın, perakende ticaretinin düzenlenmesi ile ilgili yeni bir yasa taslağı hazırladığını belirten Mutlu, "Bu konuda taslak hazırlanması, yerinde bir çalışma olmuştur çünkü perakende sektöründe yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Planlanan çalışmalar ve kesimimize gösterilen ilgi için teşekkür ediyoruz" dedi.



Yeni Asır Gazetesi yöneticileri İESOB Başkanı Mutlu'yu ziyaret etti.

Ülkemizde ve dünyada internet üzerinden alışveriş yapma oranının her geçen gün arttığını ve alışveriş kültürünün e-ticarete kaymasıyla bu pazarın hızla büyüdüğünü anlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Günümüzde değişime karşı duranlar değil, yeniliklere uyum sağlayanlar varlıklarını koruyabileceklerdir. Yani işletmeler kendi yapıları içinde ya da dışarıdan alacakları hizmetlerle e-ticaret sistemini kurmalı ve mevcut iş yapış biçimlerini bu modele göre revize etmelidirler. Biz de İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, olarak e-ticaret'in esnaf teşkilatı tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Sitemia firması ile bir protokol imzaladık. İzmir Birliği bu çalışmasıyla, esnaf sanatkarlara e-ticaret alt yapılı web sitesi hizmeti sunmaktadır. Ücretsiz olarak hazırlanacak web sitesinin ardından esnaf sanatkarlar, bağlı bulundukları meslek odalarından alacakları KOD ile 3 ay süresince yine ücretsiz web sitesi desteği alabileceklerdir" diye konuştu.

100'DEN FAZLA ÜYE ALDI

Mutlu şöyle devam etti: "3 ayın ardından verilen hizmetlerden memnun kalanlar indirimli olarak hizmetlerden yararlanmaya devam edecektir. Daha ilk adımda e-ticaretle tanışmamış olan yüzü aşkın esnaf sanatkarımız sunduğumuz imkandan yararlanmıştır. Devam etmek istemeyenler ise dilediği zaman herhangi bir cayma bedeli ödemeden sitesini kapatabilecektir. İnsanlar artık bilgisayarları ile, telefonları ile ürün seçip masalarından kalkmadan, evlerinden, ofislerinden çıkmadan fiyat karşılaştırması yaparak internet üzerinden satın almaktadırlar. Projemizle esnaf sanatkarların rekabet gücü artacaktır."



HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUYORLAR

Sayıları her geçen gün artan AVM ve zincir mağazaların esnaf sanatkarlarla haksız rekabete girdiğini belirten Başkan Mutlu, "Bizim Yelki, Seyrek gibi ulaşımı kolay ve şehir dışında kalan yerlere AVM kurulmasına itirazımız yok ama kentin merkezinde de dev bir AVM kurulmasına karşıyız. Belediyeler, AVM'lere çalışma ruhsatı vermeden ilgili meslek odalarının da görüşünü almalı. Ayrıca Avrupa'da olduğu gibi, AVM'lerin çalışma gün ve saatleri de sınırlandırılmalı, kampanya ve sürekli indirim uygulamaları sıkı şekilde denetlenmeli" dedi.



BAKANLIĞA TEŞEKKÜR

Ticaret Bakanlığı'nın, perakende ticaretinin düzenlenmesi ile ilgili yeni bir yasa taslağı hazırladığına dikkat çeken Mutlu, şunları söyledi: "Taslak, perakende sektöründeki boşlukları doldurmalıdır. 6585 sayılı Kanun beklentileri tam olarak karşılayamamaktadır. Planlanan çalışmalar ve kesimimize gösterilen ilgi için teşekkür ediyoruz. Bu yönde Ticaret Bakanlığı'nın Ankara'daki toplantısına da katıldık. Neticede çalışmaların esnaf teşkilatları ile işbirliği altında hayata geçirilmesinin, düşünülen uygulamaların verimliliği açısından gerekli olduğunu ifade ediyoruz."

TOLGA TEKİN