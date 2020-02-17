Savunma sanayisinde yerli ve milli payını artırıyoruz

Türk savunma sanayisinin güçlenmesine büyük katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, “Şirketlerin yerlileşme ve millileşme faaliyetlerini destekliyoruz ve çalışmalara katılım sağlıyoruz” dedi.

BELMA ŞAHANER



Türk savunma sanayisinin güçlenmesine büyük katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, vakfın çalışmaları hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğunu söyleyen Piyade, "Ülkemizde tasarlanıp üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünün, yazılımın, sistemin acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak alınmayacağı direktifine uygun olarak şirketlerimizin yerlileşme ve millileşme faaliyetlerini destekliyoruz. Bu bağlamda, yurtdışından tedarik edilen kritik kalemlerin yerlileştirilmesi- millileştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara ve faaliyetlere katılım sağlamaktayız" dedi.

Vakfı kısaca tanıtır mısınız? Yüzbinlere bağışçısı ve yaklaşık 20 bin vakıf çalışanıyla çok büyük bir aileyiz. 1987'de kurulan Vakfımız, savunma ve havacılık sanayinde öncü konumdaki ASELSAN'da %74,2, İŞBİR'de %99,9, ASPİLSAN'da %98 , HAVELSAN'da % 99,5, TUSAŞ'da %54,5 ve ROKETSAN'da %55,3 oranında hisse sahibi ve ana sermayedar konumundadır.



Belma Şahaner - TSKGV Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade

ŞİRKET SAYISI 61 OLDU

Savunma sanayimizin yerli ve millileşmesindeki rolünüz nedir? Vakfımız, bağlı ortaklıklarının etkin ve verimli faaliyet göstermelerini stratejik seviyede yakından takip etmekte, stratejik konularda şirketleri yönlendirerek koordinasyonu sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımızın direktifine uygun olarak yerlileşme ve millileşme faaliyetlerini destekliyoruz. Savunma sanayiinin gelişmesinde ve yerli katkı payının artırılmasında etkin rol oynayan vakfımız, hisse sahibi olduğu şirketlerinin sağladığı istihdam, artan ihracatı ve katma değeri ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar vakfın doğrudan veya dolaylı olarak sahibi olduğu şirket sayısı 61' e ulaşmıştır. "Defense News-Top 100" listesinde bağlı ortaklıklarımızdan ASELSAN 52'nci, ROKETSAN 89'uncu sıraya yükselirken, TUSAŞ 69'uncu sırada yer almıştır. Vakıf şirketleri ve Türk savunma sanayisi gurur verici yerde.



DÜNYADA REKABET GÜCÜMÜZ GELİŞİYOR

Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalarımızdan geleceğe yönelik beklentileriniz nelerdir? Vakıf şirketlerimizin Türk savunma sanayisindeki konumuna baktığımız zaman, net satışların %40'ını, ihracatın %38'ini, Ar-Ge faaliyetlerinin ise %62'sini oluşturduklarını görüyoruz. Dolayısıyla şirketlerimizin ciro, ihracat ve Ar-Ge faaliyetleri bazındaki başarılarının artması, sektörün gelişimi açısından öncelikli temennimizdir. Kamu-özel sektör işbirliklerinin tesis edilerek mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılması, geleceğin teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması geleceğe yönelik beklentilerimizdendir.



SERMAYE DESTEĞİ SAĞLIYORUZ

Yeni hedefleriniz nelerdir? Vakıf Bağlı Ortaklıkları tarafından yeni şirketler kurma veya mevcut şirketlere ortak olma suretiyle ülke savunması için gerekli yüksek teknolojili sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesine katkıda bulunulmaktadır. Vakıf Bağlı Ortaklıklarından İŞBİR ve ASPİLSAN'a, yerli katkı payının artırılması, ileri teknolojilerin kazanılması ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması için sermaye desteği sağlanmaktadır. Vakfımız her yıl gelirlerinin % 80'nin % 65'ni TSK'nın belirlediği projelerde kullanılmak üzere Savunma Sanayi Destekleme Fonuna aktarmaktadır. Böylelikle savunma ve havacılık sanayimize doğrudan katkıda bulunmaktadır.