TOGG'dan yeni paylaşım! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi

TOGG'un Twitter hesabından yerli otomobilin fiziksel özelliklerini anlatan yeni bir video paylaşıldı. Paylaşıma göre, yerli otomobil, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşıma göre, yerli otomobil, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Bu yolla geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

"TEHLİKELİ MANEVRALARI RİSKE GİRMEDEN GERÇEKLEŞTİRMENİZİ SAĞLIYOR"

Türkiye'nin Otomobili'ni, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştirildiğine dikkat çekilen paylaşımda, "Savunma ve havacılık sanayinde yetişmiş uzmanlarımızın önderliğinde geliştirdiğimiz model, tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirmemizi sağlıyor. Böylece otomobil üzerinden test edilebilecek taşıt dinamiği, sürüş değerlendirme veya aktif güvenlik sistemleri teknolojilerini otomobilin fiziksel prototip sürecinden önce deneyimlemenizi sağlayan bir test ve geliştirme ortamı sunuyor. Sistemin alt yapısı, yerli girişim firmaları ile birlikte oluşturulurken, kullanılan taşıt modeli ise bizim tasarladığımız otomobilin özelliklerini içeriyor. Otomobilin geliştirme sürecinde kullandığımız bu model sürekli güncellenerek en son haliyle test ve geliştirme mühendislerinin kullanımına sunuluyor. Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor" ifadeleri kullanıldı.

TOGG'dan yeni paylaşım geldi! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey test!