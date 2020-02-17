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sanayi üretimi artışında ’yi geçti

Türkiye sanayi üretimi artışında AB’yi geçti
Giriş Tarihi: 17.2.2020

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8,6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı. AB ülkeleri arasında bu dönemde sanayi üretiminde en yüksek artışın görüldüğü ülke Malta oldu. Sanayi üretiminin Aralık 2019'da yıllık bazda en fazla düştüğü ülkeler ise yüzde 9,9 ile Estonya ve yüzde 8,9 ile Romanya oldu. Almanya'da sanayi üretimi geçen yıl boyu negatif seyrederken, Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7,2 azaldı.

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