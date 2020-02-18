Asgari ücrete destek teklifi Meclis’te

Yaklaşık 2 milyon işyerinin yükünü hafifletecek asgari ücret desteğini de içeren yasa teklifi, Meclis'e sunuldu. Geçen yıl 1 milyon 681 bin işyeri asgari ücret desteğinden yararlanırken, bu yıl bu rakam 2 milyonu bulacak.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 39 maddelik yasa teklifinde, her işçi için işverene sağlanacak aylık 75 lira tutarındaki asgari ücret desteği de yer aldı. Asgari ücret destek miktarı, günlük olarak 2.5 lira olarak uygulanacak. Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için herhangi bir başvuruya ihtiyaç bulunmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca otomatik olarak hesaplanarak işverenin ödeyeceği primlerden mahsup ediliyor.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar için de bu destekten yararlanılabiliyor. Bu destek kapsamında sağlanacak indirim tutarı, asgari ücret desteğine esas prim ödeme gün sayısının 2.5 lira ile çarpımı ile hesaplanacak. Takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilirken, bunu Hazine karşılayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret desteğinin bu yıl 6 milyar liranın üzerinde olacağını ifade etti.

HAZAL ATEŞ