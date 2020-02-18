Çürüyen turunçları ekonomiye kazandırdı

Aydınlı kadın girişimci Yasemin Korkut, bahçelerde turunçların çürümeye terk edilmesini fırsata çevirdi. Turuncun reçelini, ekşisini ve tozunu üretip satan Korkut, bölgesindeki 15 kadına da istihdam sağlıyor. Kuyucak ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Yasemin Korkut, babasından tarla miras kalınca Aydın'a yerleşip eşiyle birlikte çiftçilik yapmaya başladı. Korkut, 'Tarımda genç girişimci kadınlar güçleniyor' projesi kapsamında katıldığı eğitimlerin ardından yaklaşık 1 milyonluk yatırımla kendi tarımsal ürün işletmesini kurdu. İşletmesinde zeytinyağı, incir cipsi, incir reçeli, domates kurusu gibi 20 çeşit ürünü işleyen Korkut, ürünlerini Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

ÜRETİMİ ARTTIRACAK

Kazancıyla işletmesini her yıl büyüten büyüten Korkut, bu yıl turunç meyvesini işlemeye başladı. Kuyucak Esnaf Odası Başkanı Zühtü Şengün'ün bahçesinde ağaçta çürüyen 500 kilo turuncu alan Korkut, üç çeşit ürün ortaya çıkardı. Turuncun suyundan ekşisini, kabuğundan reçelini ve tozunu yapan Korkut, turunç ürünlerinin satışından 10 bin lira ciro elde etti. Korkut, "İnternet üzerinden aldığımız siparişle 300 kavanoz turunç reçeli, 150 kavanoz da turunç ekşisi ve 150 paket turunç unu hazırladık. KOSGEB başvurumuz da olumlu sonuçlandı. Alacağımız devlet desteğiyle işletmeyi büyütüp üretimi arttıracağız" diye konuştu.

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