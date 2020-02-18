Erdoğan talimat verdi İzmir ‘hazırız’ dedi

Başkan Erdoğan’ın “Yatırımın tam zamanı” diyerek iş dünyasına seslenmesinin ardından, İzmir’den güzel haberler peş peşe geldi. Kentte kısa sürede faaliyete geçecek olan 100 fabrika 2 otel ve bir özel hastane ile 10 binin üzerinde kişi için istihdam yaratılacak.

Teknopark İstanbul'un ikinci etabının açılış törenindeki konuşmasında iş dünyasına yatırım çağrısında bulunan Başkan Erdoğan'a, İzmirli yatırımcılar "Hazırız" yanıtı verdi. Yatırımın istihdamı, istihdamın da üretimi ve rekabeti getireceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyoruz. Sonra geç kalırsınız. Yatırım için gereken öngörülebilirliği sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguluyoruz. Eksik olan ne varsa üzerine gideceğiz" şeklindeki konuşmasının ardından, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'den de yatırım müjdeleri birbiri ardına geldi. İzmir'de Tire, Torbalı, Bağyurdu, Aliağa, Kemalpaşa, Bergama Karma Organize Sanayi Bölgeleri ile İZTO işbirliği ile büyütülen Torbalı OSB'deki 100'e e yakın fabrika'da 10 bine yakın kişi istihdam edilecek.

HER SEKTÖRDE ÜRETİM

İzmir'de Çeşme ve Karşıyaka ilçelerine yapılacak iki tane 5 yıldızlı otelde ise 800'e yakın istihdam oluşturulacak. Alsancak'ta açılacak özel hastanede de 1000'e yakın kişinin istihdam edilecek. Milyonlarca TL yatırımla hizmete girecek olan fabrikalarda ise tekstilden oto yedek parçaya, kimya ürünlerinden gıda ve mobilyaya, çeşitli konfeksiyon ürünlerinden inşaat malzemelerine kadar pek çok alanda üretim yapılacağı öğrenildi.



İZKA İNŞAAT'TAN TURİZM ATAĞI

İzmir'de uzun yıllardan bu yana hizmet veren ve dev şirketleri bile geride bırakarak vergi rekortmenleri arasında ilk 50'ye giren İZKA İnşaat da İzmir turizmine, 5 yıldızlı iki otelle katkıda bulunacak. İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, "İnşaat sektöründen sonra turizm sektöründe de yatırım için start verdik. Çeşme ve Karşıyaka Bostanlı bölgesinde 2 adet 5 yıldızlı dev lüks otel hizmete açacağız. Bu iki yeni yatırımla 800'e yakın yeni istihdam sağlayacağız" dedi.



"BİLİM VE TEKNOLOJİ DEVLERİNİ YAKALAYACAĞIZ"

Türkiye'nin genç nüfusuyla, giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye aday olduğunu belirten Gözde Group Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı da İzmir Alsancak'ta özel hastane açacaklarının müjdesini verdi. Yatırım bedelinin 300 milyon lirayı bulduğunu belirten Kalı, hastane sayesinde 1000'e yakın yeni istihdam sağlanacağını belirtti.

FATİH ŞENDİL