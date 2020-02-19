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BİST Genel Müdürü Atilla: Borsa endeks puanından 2 rakam atılacak

BİST Genel Müdürü Atilla: Borsa İstanbul endeks puanından 2 rakam atılacak

19.02.2020, 14:17

Borsa Genel Müdürü , " endeks puanından 2 rakam atılacak" dedi. Atilla ayrıca, "Borsa İstanbul'un, 2023'e kadar İstanbul 'ne taşınması da planlanıyor." açıklamasını da yaptı.

Borsa İstanbul'da basın mensupları ile bir araya gelen Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla önemli açıklamalar yaptı.

Atilla, endeksten iki sıfır atılması için süreci bugün itibarıyla başlattıklarını, sürecin mayıs ayına kadar sonuçlandırılmasını beklediklerini söyledi.

Borsanın halka arzı için de hedeflenen tarih Aralık 2020.

Atilla, "İşlem hacmi geçen seneye göre ikiye katlandı. Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor" dedi.

Borsa İstanbul'un, 2023'e kadar İstanbul Finans Merkezi'ne taşınması da planlanıyor.

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