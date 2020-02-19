İzmir’in hedefi 250 milyon dolar ayakkabı ihracatı

İzmir Ayakkabı ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Yalçın Ata, çalışmaları, hedefleri ve projelerini anlattı. Faiz indirimlerinin esnafın yüzünü güldürdüğünü belirten Ata, “Bizim İzmir olarak hedefimiz 250 milyon dolar ihracat” dedi.

Türkiye'deki ayakkabı üretiminde İzmir, İstanbul'dan sonra ikinci sırada geliyor. İzmir Işıkkent'te bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nde 5 bin 400 işyeri bulunuyor ve günde 50 bin giriş çıkış yapılıyor. İzmir'deki ayakkabı sektörünün yıllık ihracatı ise 100 milyon doları geçiyor. Türkiye'nin yıllık ayakkabı ihracatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu söyleyen İzmir Ayakkabı ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Yalçın Ata, İzmir olarak hedeflerinin 250 milyon dolar ihracat olduğunu söyledi.

AYAKKABI ÜRETİCİSİ MUTLU

Başkan Yalçın Ata, odalarının çalışmalarını ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. İzmir'in en eski ve en çok üyesi olan odalarından biri olduklarını ifade eden Ata, "Ayakkabı sektöründe 50 binin üzerinde insana hizmet veriyoruz. Site esnafımız arasında sanayi ve ticaret odalarına kayıtlı olanlar da faaliyet gösteriyor. Biz büyük bir camiayız. Ayakkabı üretiminde İzmir, İstanbul'dan sonra ikinci büyük kent konumunda" dedi. Faiz indirimlerinin düşmesinin piyasalara çok olumlu yansıdığını ve ayakkabı üreticilerinin de yüzünün güldüğünü belirten Ata, "Şu günlerde yaz dönemine yönelik üretim yapıyoruz. Ben aynı zamanda İzmir Ayakkabı ve Çantacılar Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını da yürütüyorum. Geçtiğimiz günlerde faiz oranları, yüzde 7'lerden 4.5'lere kadar düştü. Bu çok uygun bir rakam. Kredi kullanacak üretici esnafımız için çok cazip ve uygun. Dolayısıyla faizlerin geriye gelmesi piyasalarda olumlu sinyaller vermeye başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu faizlerin biraz daha inmesi piyasaları tamamen canlandıracak. Mobilya sektöründe KDV oranlarının yüzde 8'e düşmesi olumlu yansımıştı. Ayakkabı sektöründe ve kefalet kooperatiflerinde de faizlerin inmesi güzel oldu. Dolayısıyla bu faiz indirimleri piyasalara olumlu olarak yansımasına ve olumlu bir havanın esmesine neden oldu. Üreticilerin yüzü güldü" dedi.



İzmir Ayakkabı ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Yalçın Ata, Tolga Tekin'in sorularını yanıtladı.



'HER ÖNÜNE GELEN FİRMA KONKORDATO İLAN ETMEMELİ'

Son dönemde marka isimlerin bulunduğu bazı zincir mağazaların konkordato ilan etmesinin üretici esnafı ciddi şekilde olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Ata, "Firmalar kendini konkordato ile garanti altına alıyor. Ama burada ayakkabı üreten 300- 500 tane firma sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla üretici esnafımız bu nedenle zor duruma düşüyor. Her önüne gelen konkordato ilan etmemesi lazım. Özellikle zincir mağazalarda çok dikkat edilmesi lazım. Konkordato izni verilmemesi iyi araştırılması gerekir. Çünkü konkordato ilan eden firmalardan esnafımız alacağını alamıyor" dedi.



FUARA HAZIRLIK SÜRÜYOR

İzmir'de 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek SHOEXPO İzmir Ayakkabı Fuarı'na hazırlıkların sürdüğünü ve fuara yoğun talep olduğunu belirten Ata, "Ayakkabı fuarına hazırlanıyoruz. Geçen Ekim ayında yapılan fuardan memnun kaldık. Geçen yıllara göre çok büyük bir katılım oldu. SHOEXPO İzmir, İstanbul'dan sonra en büyük uluslar arası ayakkabı fuarı. Nisan'da yapılacak fuarın çok daha canlı olmasını bekliyoruz. Çünkü yoğun bir talep ve katılım var. Fuarlar İzmir'in ekonomisi ve tanıtımı açısından çok faydalı oluyor. Otelcisinden lokantacısına kadar herkes kazanıyor" diye konuştu.

TOLGA TEKİN