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Motobıke’da yeni modeller tanıtılacak

Motobıke’da yeni modeller tanıtılacak
Giriş Tarihi: 19.2.2020

racer 700, yenilenen tasarımıyla ilk kez Motobike’da meraklıları ile buluşacak modellerden biri.

Motobike İstanbul 2020, 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde motosiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan sektörün öncü markası Yamaha'nın yeni modelleri ve yenilikleri ise merakla bekleniyor. Yamaha, 2020 yılı yaklaşımını 'müşteriye yeni deneyimler sunarak sanatsal bir yaklaşımla yaşamını zenginleştirmek' olarak belirledi. Yeni projeler ile 2020 yılında yeni hedeflere odaklandıklarını ifade eden Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, "Üründen hizmet ve projelere yaptığımız her şey Kando felsefesine dayalıdır. Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde belirleyip, iyi takip ederek ve ne istediğini önceden alarak maksimum hizmeti sunmaya odaklanacağız. 2020 yılı yaklaşımımız 'müşteriye yeni deneyimler sunarak sanatsal bir yaklaşımla yaşamını zenginleştirmek' şeklinde. Bu yaklaşım, üründen hizmete, yeni modellerden proje ve yatırımlara büyük bir vaadi ortaya koyuyor. 2020 yılında da iddialıyız" diye konuştu.

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