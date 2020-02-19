Nargilede yeni düzenleme! Tiryakiler dikkat

Sigara paketlerindeki resimli sağlık uyarı alanının yüzde 85'e çıkarılmasının ardından nargileler için de harekete geçildi. Bakanlık tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre; nargile şişeleri üzerinde de sağlık uyarıları zorunlu olacak. Uygulanmadan iş yerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumlu tutulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün ürünleri paketlerindeki resimli sağlık uyarılarının alanının yüzde 85'e çıkarılmasının ardından, nargile şişelerine ilişkin usul ve esasları da yeniden belirlendi.



Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlandı. Yönetmelikle, Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85'e çıkarılmıştı.



Buna göre, sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde tebliğle belirlenen usul ve esaslar dahilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunlu olacak.



Sağlık uyarıları, karton üzerine ofset baskı, polivinil klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde olabilecek. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak.



Sağlık uyarılarının basımı için asgari gereklilik "dört renk/mavi-kırmızı-sarı-siyah (CMYK)" olarak belirlendi. Uyarı ölçüleri, 5'er santimetre kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt 365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360x217 milimetre şeklinde olacak.



Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanacak. Bu uyarıların, içerdikleri metinsel veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemeyecek.



Sağlık uyarılarından her biri nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanacak. Sağlık uyarılarının nargile şişeleri üzerine uygulanmasından iş yerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumlu olacak.



Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Bakanlıkça yapılan diğer düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanacak.