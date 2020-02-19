Orman yangınlarıyla mücadelede yerli helikopter atağı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız." dedi. Pakdemirli, T70 helikopterlerinin orman teşkilatına çok farklı kabiliyetler kazandıracağına dikkati çekerek, helikopter sayesinde gece uçuşu yapılabileceğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) T70 yönetim helikopterlerini gelecek yıl teslim alacaklarını belirterek, "Gelecekte yönetim helikopteri olarak kullanacağımız bu helikopterleri orman yangınlarında mücadalede personel taşıma konusunda da kullanacağız." dedi.

Pakdemirli, TUSAŞ'a ziyarette bulunarak Genel Müdür Temel Kotil ile görüştü.

TUSAŞ'ı gezdikten sonra Türkiye'nin geldiği noktaya bir kez daha şahit olduğunun altını çizen Pakdemirli, Türkiye'nin hem helikopter hem de uçakta iddialı şekilde ilerlediğini söyledi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) tecrübesiyle dünyada ileri gelen teşkilatlardan birisi olduğuna işaret ederek, "Bu başarı yarınki başarının garantisi değil. Özellikle değişen iklimle beraber daha fazla yangınla mücadale etmek gerekiyor. O anlamda bütün yeni teknolojilerin hepsini denemeli ve test etmeliyiz. Yeni teknolojilerin hepsine açık olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın TUSAŞ'tan yangın söndürmede kullanmak için 3 adet T70 genel maksat helikopteri siparişi olduğunu anımsatan Pakdemirli, "TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız. Uçuş hattında orman teşkilatına ait bir helikopterin olduğunu gördük. En güzel tarafı da bu helikoptere yerli ve milli yazılımların yüklenmiş olması. Gelecekte yönetim helikopteri olarak kullanacağımız bu helikopterleri orman yangınlarında mücadalede personel taşıma konusunda da kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, T70 helikopterlerinin orman teşkilatına çok farklı kabiliyetler kazandıracağına dikkati çekerek, helikopter sayesinde gece uçuşu yapılabileceğini anlattı.



İHA VE DRONE KULLANILIYOR

Geçen yıl orman yangınlarında drone ve insansız hava aracı (İHA) kullandıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 750 yangın kulesi bulunuyor. Buralarda ana amacımız yangın ilk çıktığında tespit etmek ve raporlamak. Bu kulelerimizi yeni teknoloji termal kameralarla donatırken diğer taraftan da hava araçları vasıtasıyla bu tespitleri yapıyoruz. İHA'ları tespitten sonra koordinatı bulmak ve yer ekiplerine göndermek için kullanabiliyoruz. İHA'ların ikinci görevi ise yangın çıktıktan sonra bilginin yer ekiplerine kolayca aktarılması. Yerli ve milli insansız hava aracı ANKA'ları bu yıl yangın sezonunda kullanacağız."