Faize ölçülü indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Piyasaları Kurulu'nun (PPK) politika faizini yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirdiği açıklandı. Son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğinin gösterdiği belirtilen duyuruda, rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken, küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi kısmen yavaşlattığı ifade edildi.

TOPARLANMAYA DEVAM

Ekonomideki toparlanmanın devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedilen duyuruda, "Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir" denildi.

GÖSTERGELER İYİLEŞTİ

Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ülke risk primindeki düşüşü desteklediği ifade edilen duyuruda, bu çerçevede kurulun enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar verdiği bildirildi. Kurulun, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.



DOLARDA YUKARI YÖNLÜ KIPIRDANMA

Merkez Bankası'nın kararının ardından Dolar/TL kuru yükselişe geçti. Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 10.75'e çekti. Faiz kararı açıklanmadan önce 6,05 seviyesinden işlem gören Dolar/TL paritesi kararın ardından sınırlı bir yükselişe geçti. Parite yüzde 0.30'luk yükselişle 6,08 düzeyine çıktı.



"BORSA İSTANBUL'DAN 2 SIFIR ATACAĞIZ"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında endeksten 2 sıfır atmayı planladıklarını açıklayan Atilla, bu sayede endeksin 1200'lere geleceğini ve enflasyonist piyasa algısının sona ereceğini söyledi. Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini ifade etti. Akşam seansında ortalama 200 milyon TL işlem geçtiğini, gidişattan memnun olduklarını belirten Atilla, Borsa İstanbul'u Finans Merkezi'ne taşıma niyetleri olduğunu ve taşınmanın 2023'ü bulacağını söyledi.

YERLİ YATIRIMCI İÇİN

İşlem hacimlerinin geçen seneye göre ikiye katlandığını aktaran Hakan Atilla, "Daha fazla yerli yatırımcının gelmesi için çalışmalar var ancak olgunlaşmadı. Halka açıklık oranı çok düşük, hisselerde düzenleme olacak. Temettünün vergilendirilmesi konusunu diğer kurumlarla ortak çalışıyoruz, sade hale gelmeli" diye konuştu.