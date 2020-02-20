HORECA Fuarı İzmir’de açıldı

Turizm sektörünü bir araya getiren HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, İzmir'de açıldı. Açılışa İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ile yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler de katıldı.

VISIT İZMİR UYGULAMASI

Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Gunter Ihlau, açılışta yaptığı konuşmada hiçbir ülkenin turizminin son 20 yılda Türkiye kadar gelişmediğine vurgu yaptı. ETİK Başkanı Mehmet İşler fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, Vali Erol Ayyıldız ise İzmir'in ağırladığı turist rakamlarının devletin yatırımları sayesinde her yıl arttığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "11 farklı destinasyonun türünün uzmanları ile birlikte envanter hazırlıyoruz. İzmir'deki turizm alanları mercek altına alındı. 2020 ortasında çalışmalar bittiğinde kentimizde kültür, arkeoloji gibi tüm destinasyonlar belgelenecek. İzmir'e gelen turistler 'Visit İzmir' adlı mobil uygulamayla kenti tanıyacak" diye konuştu.