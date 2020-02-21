Altın fiyatları ne kadar? 21 Şubat Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Güvenli liman olan altın bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları düştü mü? İşte 21 Şubat Cuma altın fiyatları...