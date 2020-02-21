Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Güvenli liman olan altın bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları düştü mü? İşte 21 Şubat Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 515,00 lira, Cumhuriyet altını 2.109,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,12 yükselişle 317,00 liradan işlem gördü.İşte 2 Şubat Cuma altın fiyatları....
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 319,89 TL
SATIŞ: 319,89 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 506,19 TL
SATIŞ: 517,63 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.009,22 TL
SATIŞ: 1.035,27 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.024,77 TL
SATIŞ: 2.064,21 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.098,00 TL
SATIŞ: 2.130,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 21 Şubat Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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