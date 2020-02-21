Bucalı esnafın kalbi Elazığ mağdurları için attı

Bucalı esnaf sanatkarlar, Elazığ depremi mağdurları için düzenlenen kampanyaya büyük destek verdi. Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın çağrısı ile toplanan yardımlar, ilçe kaymakamı Faik Arıcan'a teslim edildi. Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticileri, ilçe kaymakamlığının düzenlediği kampanyaya destek için toplanan yardımları Kaymakam Faik Arıcan ile ilçe müftüsü Kemal Demirel'e teslim etti. Bucalı esnaf sanatkarlardan umulanın üzerinde destek geldiğini kaydeden Oda Başkanı Turan Yazgan, "Kaymakamlığın kampanyasına katkı koymak için üyelerimize yaptığımız çağrıdan beklenenin üzerinde dönüşler aldık. Bakliyat, şeker, çay, yağ gibi gıda malzemeleri, ısıtıcı cihazları, battaniyeler, çocuk botları ağırlıklı olmak üzere ayakkabılar, giyim eşyaları, yatak gibi çeşitli yardımları toplayarak tasnifledik. Ayrıca 5 bin 500 lira maddi yardımda bulanan üyemizin desteğini AFAD hesabına yatırarak dekontunu kaymakamımıza teslim ettik. Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak da 40 battaniye teslim ettik. Yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin her biri de birer koli gıda yardımında bulundu. Yardımların kolay tasnif edilmesi, sayılması ve hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için her kolinin üzerine muhteviyatı ve miktarını yazdık" dedi.

ÖRNEK HASSASİYET

Esnaf sanatkarların yardım yaparken örnek hassasiyet gösterdiğine dikkat çeken Yazgan, 'Özellikle giysi ve ayakkabılar kullanılmış değil, hepsi yeni ürünler. Üyelerimiz kendi evlatlarına, eşlerine alır gibi yeni ürünleri özenle seçip bağışlamışlar. Bu da esnaf sanatkarların halis duygularının, insan onuruna verdikleri değerin bir göstergesi oldu. Hassasiyet göstererek yardımda bulunan tüm üyelerimizi işyerlerinde ziyaret ederek plaketle ödüllendireceğiz ve yardımlarını ölümsüzleştireceğiz. Bucalı esnaf sanatkarlar kendilerine yakışır tavrı göstermişlerdir.' diye konuştu.



"TÜRK MİLLETİ KİMLİĞİNİ BU KAMPANYA İLE ORTAYA KOYDU"

Bucalı esnaf sanatkarların kampanyaya verdiği destekten büyük memnunluk duyduğunu dile getiren ilçe kaymakamı Faik Arıcan ise, mağdur insanların ihtiyaçlarına göre yardımların dağıtılacağını söyledi. Ülke genelinde valilikler aracılığıyla başlatılan kampanyalar çerçevesinde yardımların toplandığını belirten Arıcan, 'Buca çok başarılı bir kampanya yürüttü. Meslek kuruluşları, STK'lar, diğer kurumlar ve vatandaşlar kampanyamıza yoğun ilgi gösterdi. Bir kamyon hedefiyle başladığımız süreç sonunda bir TIR dolusu yardım topladık. Yardımlar Bornova'da İzmir AFAD tarafından sayılıp tasniflenecek ve Elazığ AFAD'a ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Türk milleti kimliğini bu kampanyayla ortaya koydu. Bizi biz yapan, Türk milletini öne çıkaran bu yardımlaşma, birbirimizi sahiplenme ve dayanışma duygusudur.' şeklinde konuştu.