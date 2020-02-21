‘Daha yeni başladık!’

“Aldığımız önlemlerle, kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hedef yükseltti: Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşme başarısı sağladık ama yetmez.

Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aldıkları önlemler, ekonomideki tüm kurumların ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ve iş dünyasına verdikleri desteklerle "kriz sevdalılarını" hüsrana uğrattıklarını söyledi. "Türkiye için Değişim Başlıyor" ismiyle sürdürülen reel sektör buluşmaları çerçevesinde Gaziantep'te bulunan Albayrak, "Birileri bizim bu reel sektör buluşmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya gelmemizden, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ideali için ekonomide yeni bir başarı hikayesi arzumuzdan rahatsız oluyor. Ankara'da oturup ahkam mı keselim? Her yolu denediler. Olmadı. Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta" dedi.

İVME'DE İKİ YENİ SEÇENEK

"İvme finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz" diyen Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz."



Bakan Berat Albayrak, Gaziantep'te kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Albayrak, burada fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.



"TÜRKİYE BU EZBERCİLİKTEN ÇOK ÇEKTİ!"

Önceki gün Merkez Bankası'nın politika faizleri ile ilgili bir adım daha attığını hatırlatan Albayrak, "Bir buçuk yıldır 'Faiz inerse kur sıçrar,' 'Faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz' ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin" dedi.