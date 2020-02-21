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Gsm operatörlerine cezası

Gsm operatörlerine deprem cezası
Giriş Tarihi: 21.2.2020

'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, operatörler hakkında inceleme başlattı.

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a para cezası kesildi.

2 MİLYON LİRAYI AŞTI
İnceleme sonucunda Turkcell'e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 liranın yüz binde 15'i oranında 2 milyon 90 bin lira, Vodafone'a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 liranın on binde 3'ü oranında 2 milyon 459 bin lira ceza kesildi. Aynı inceleme sonucunda Türk Telekom'a ise, 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 liranın on binde 7'si oranında 5 milyon 272 bin lira para cezası uygulandı.

BARIŞ ŞİMŞEK

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