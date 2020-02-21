Rize en çok çay ithal edilen il oldu!

Türkiye'de çay üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Rize, geçen yıl 17 bin 260 ton kuru çay ithalatı ile en çok çay ithal eden il oldu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Rize olarak çay ihraç etmenin peşine düşmüşken, dışarıdan çay ithal ediyor olmamız hoş bir durum değil" dedi. Karamehmetoğlu, "İthal edilen çaylar poşet çay ve kahvehanelerde harmanlanarak kullanılan karışım çay. Bu ithalatın önüne geçmek için mutlaka o kalitede çayları bizim de üretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı