“2020’de bütçeye çok iyi başladık”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2020 yılında da bütçeye çok iyi başladık” dedi. Albayrak, “Son 1,5 yılda ekonomide verdiğimiz mücadeleyle ülkemizin nereden nereye geldiğini hepimizin görmesi lazım” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mardin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, bazı bankaların yöneticileri ile çok sayıda iş insanı katıldı. Bakan Albayrak, "İki hafta içerisinde yüzde 5'in de üzerinde büyüme ile yılı kapatacağız. 2020 yılında da bütçeye çok iyi başladık. Son bir buçuk yılda ekonomide verdiğimiz mücadeleyle ülkemizin nereden nereye geldiğini hepimizin görmesi lazım. Enflasyonda, kurda piyasa maliyetlerinde nereden geldik. 6 ay öncesinde yüzde 25-30-35 faizler vardı. Enflasyon yüzde 25 TÜFE'de yüzde 45 bunları yaşadık. Elhamdülillah bütün bu zor dönemler Türkiye kurumlarının ortaya koyduğu bu güçlü koordinasyon, uygulanan doğru politikalarla hiç kimsenin ihtimal vermediği bir şekilde bir şekilde gelişme süreci başladı" diye konuştu.

TAHMİNLER DEĞİŞTİRİLDİ

Uluslararası kuruluşların tahminlerini değiştirerek Türkiye'nin pozitif yönde büyüyeceğini söylediklerini aktaran Albayrak, "Dünyanın önde gelen bütün kuruluşları hep tahmin yapıp tutturamayınca bu saygınlık düşer. Türkiye yüzde 5 küçülecek, yüzde 3 küçülecek, söyle olacak, böyle olacak yıl bitti tahminleri değiştirdiler. Türkiye pozitif büyüyecek 2020'de yüzde 1-2 diyorlardı şimdi yüzde 3'e çıktılar" açıklamasını yaptı.



'GEZİ OLAYLARINDAN ÖNCEKİ İYİLEŞME DÖNEMİNE GELDİK'

Türkiye'ye yapılan bütün saldırıların temelindeki hedefin aynı olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, "Kura saldırdılar, kuru yukarı çekerek fiyatlardaki bozulmayı, kontrolsüz yükselmeyi elde etmeye çalıştılar. Türkiye'nin parası pul olacak dolar 10-15 lira olacak, Türkiye yüksek faize mahkum edilecek dediler. Bu üçgende Türkiye ekonomisini tamamen diz üstüne çökertmeye çalıştılar. Gerek enflasyonda, gerek faizlerdeki mücadeledeki bu kararlı duruşlarda işte Temmuz ayından sonra son 7 ayda baktığımızda MB politika faizini yüzde 24'ten 11,75'e geldi. Mayıs 2013'teki Gezi olaylarındaki saldırılardan önceki iyileşmenin dönemine geldik. 7 yıllık süreç öncesine geldik. Hazinemiz, ilişkilerimiz birçok açıdan önemli adımlar attı" dedi.