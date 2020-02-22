HORECA Fair’de 400 marka buluştu

Otel ekipmanları üreten firmalar için pazar arayışının rotası HORECA Fair ile birlikte İzmir'e çevrilmiş oldu. Dubai, Cezayir, Irak, Kosova, Hindistan, Tunus, İsrail, Filistin'den 150 kişilik otel ekipmanları satın almacısı fuara gelerek fuardaki alanda önceden alınan randevuarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenen HORECA Fuarı, muhteşem bir açılışa sahne oldu.

SATIN ALMACILAR GELDİ

Fuarda otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları firmalarından oluşan 400 marka yer aldı. Otel ekipmanları üreten firmalar için pazar arayışı fuarla sona erdi. Küresel ölçekteki uluslararası satın almacılar, Türk üreticisinin ayağına geldi. Dubai, Cezayir, Irak, Kosova, Hindistan, Tunus, İsrail, Filistin'den 160 kişilik otel ekipmanları satın almacısı fuara gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı koordinesinde Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla HORECA fuarına alım heyeti organizasyonu da düzenlendi. Fuar aynı zamanda turizm sektörünün yine en önemli profesyonellerini ağırlayacak. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Günter Ihlau, Sunexpress Ticaret Direktörü Peter Glade fuarda turizmcilerle bir araya geldi. Avrupa gastronomi sektörünün önde gelen kuruluşlarından La Maison de Pain temsilcileri, gastroetkinlik uzmanları, Avrupa PR acenteleri, İtalyan, Alman şef aşçılar ile turizm medyasının uluslararası isimleri de fuarı ziyaret edenler arasında yer aldı.



'MÜŞTERİ TURİZMCİNİN AYAĞINA GELİYOR'

GL Platformu Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarın markalar buluşmasının yanında en önemli özelliğinin ikili iş görüşmeleri olduğuna dikkat çekerek "Artık müşteri turizmcinin ayağına geliyor" dedi. Yeni pazarlar için HORECA'nın köprü görevi gördüğünü söyleyen Ceylan, Türkiye'deki otellerden 5 bin 200 satın alma yetkilisi, restoran- kafe-bar gibi işletmelerden 7 bin 500 satın almacı, 1000 yönetici şef, 150 uluslarası şefin de fuarda yer aldığına dikkat çekti. Ceylan, "Geçen yıl fuar 12 bin metrekarelik alandaydı, bu yıl 18 bin metrekareye çıktı. Bu kadar hızla büyümesinin nedeni, sektörün tüm talebine yanıt vermesi. Önümüdeki yıl ise bol süprizli bir fuara şimdiden hazır olun" diye konuştu.