İzmir’e nefes aldıracak otoyol açılıyor

İzmir’den Çandarlı’ya ulaşımı 1,5 saatten 40 dakikaya düşürecek olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. İzmir’de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak olan otoyol, zamanın yanı sıra akaryakıt tasarrufuyla da ülke ekonomisine katkı yapacak.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından bugün törenle hizmete açılacak. 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Koyundere-Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu, İzmir'de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak.

ÇANDARLI LİMANI'NA ENTEGRE

Otoyol için İzmir-Aliağa ve devamında bulunan Çandarlı arasındaki karayolu ulaşımının otoyol kalitesiyle tesis edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, Çiğli-Harmandalı ve Harmandalı-Koyundere kesimlerinin ardından kalan kesimler de tamamlandı. İzmir-Aydın, İzmir-Urla-Çeşme ve İzmir Çevre Otoyolu'nun devamı niteliğinde 2x3 şeritli inşa edilen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir-Çanakkale karayoluna paralel ilerleyerek, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin batısından geçiyor. Otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından olması planlanan Çandarlı Limanı'na da entegre edilecek. Proje kapsamında inşa edilen çelik arkeolojik köprü, Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunmasını sağlaması bakımından dünyada ilk ve tek uygulama örneğini oluşturuyor.





TASARRUF SAĞLAYACAK

Otoyol İzmir'in, Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısını sağlayacak. Böylece, mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır vasıta trafiği otoyol ağına alınarak İzmir, Menemen ve Aliağa'nın şehir içi trafiği rahatlatılacak. Çandarlı'ya uzanan otoyol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, İzmir'den Çandarlı'ya trafik durumuna bağlı olarak 1,5 saat süren seyahat süresi 40 dakikaya düşecek. Sürenin kısalmasına bağlı olarak zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak.



KAPASİTEYİ ARTIRACAK

Otoyol, İzmir'in tarihi, turistik ve ekonomik yönünü güçlendirmesi bakımından önem taşıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, bugün de Türkiye'nin 3'üncü büyük metropolü ve önemli bir fuar merkezi olarak misyonunu, kültürel ve turistik mirasını, ticari hareketliliğini koruyor. İzmir'in sınai ve ticari bakımdan önde gelen ilçelerinden Aliağa, PETKİM, TÜPRAŞ, demir-çelik fabrikaları, gemi söküm tesisleri, akaryakıt dolum tesisleri, gübre ve kağıt fabrikaları gibi önemli ekonomik tesislere ev sahipliği yapıyor. Bölgede kuzeygüney yönündeki ağır tonajlı ve yoğun yük trafiğinin yanı sıra doğu-batı yönündeki turistik trafiğin de kent içine girmesi, yolların kapasite ve konforunu olumsuz yönde etkilerken, etkin bir kent içi trafik yönetiminin sağlanmasını zorlaştırıyordu. Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla bu sıkıntıların büyük ölçüde aşılması bekleniyor.





İzmir-Çanakkale karayoluna paralel ilerleyecek olan otoyol, Türkiye'nin en büyük limanı olması planlanan Çandarlı Limanı'na entegre edilecek.

KINIK VE BERGAMA'YI DA ZİYARET EDECEK

Başkan Erdoğan, bugün İzmir'e geliyor. Saat 13.00'da Kuzey Ege Otoyolu olarak bilinen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın açılışın ardından saat 16.00'da Kınık Belediyesi'ni, 17.00'da ise Bergama Belediyesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.



AÇILIŞA DAVET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de gerçekleştireceği Koyundere- Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etmesine ilişkin bir açıklama yaptı.



Hamza Dağ



BÖLGE İÇİN DEV HİZMET

Kılıçdaroğlu'nun kendisine iletilen davete icabet ederek Milletvekili olduğu kente kazandırılan bu hizmeti yerinde görmesi gerektiğini belirten Dağ, "Herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapmaksızın, kronik bir muhalefet refleksiyle hareket etmek, İzmir'e de ülkemize de herhangi bir katkı sunmamaktadır. Odaklanmamız gereken nokta hemşehrilerimizin hayat standardının yükselmesi için yapacağımız çalışmalar olmalıdır. Bu açıdan düşündüğümüzde, İzmir için önemli bir projenin hayata geçirileceği günde siyaset ve ideolojiyi arka planda bırakmalıyız. 17 senedir yaptığımız nice hizmetlere bir yenisini daha eklemenin arifesindeyiz. Biz de İzmirimize kazandırılan bu dev hizmetin açılışı için İzmir'in Milletvekillerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i otoyolu yerinde görmeleri ve bu heyecana ortak olmaları maksadıyla açılışa davet ediyoruz" ifadesini kullandı.



'HİZMETTE BULUŞALIM'

Menemen-aliağa-çandarlı aksında hayata geçen otoyolun sanayi bölgeleri ile turizm merkezlerine ulaşımı rahatlatacağını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmirlileri açılışa, "Hizmette ve istikrarda buluşalım" diyerek davet etti.