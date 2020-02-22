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Para üstü alırken kuruşunu da sorun

Para üstü alırken kuruşunu da sorun
Giriş Tarihi: 22.2.2020

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alışverişte alınmayan kuruşların önemini vurguladı. Palandöken, "Market ve mağazaların satış tekniği olarak kullandığı 90 kuruş, 99 kuruş gibi küsuratlardaki 1 kuruşumuz ve 10 kuruşumuz değerli. Değersiz görüp almadığımız kuruşlar, o market ya da mağazaların kasasına giriyor. Birikince çok büyük meblağlar eden bu kuruşları sorgulamak gerekiyor" dedi.

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