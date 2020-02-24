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duyurdu! Üçüncü sondaj gemisi geliyor

Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Üçüncü sondaj gemisi geliyor

24.02.2020, 10:34

ve tarafından düzenlenen ve ’nin politikasına yön vermeyi amaçlayan ‘3. Türkiye Enerji ve ’ başladı. Enerji ve Fatih Dönmez zirvede önemli açıklamalarda bulunuyor. Dönmez üçüncü sondaj gemisinin birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını ve görev yerinin olacağını söyledi.

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' başladı.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE'DE OLACAK"
3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.

"DOĞU AKDENİZ'DE PLANLARI BOZDUK"
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak Dönmez, "Libya mutabakatı ile sınırlarımızı netleştirmiş olduk. KKTC ve Libya'yı denklemin dışında tutma isteğini bozduk" dedi.

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