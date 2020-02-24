ÇAYKUR 830 personel alımı yapacak! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları nedir?

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 46 yaş çay işleme fabrikasına, kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı. ÇAYKUR personel alımı için başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını ve başvuru için gereken şartları merak ediyor. Peki ÇAYKUR personel alımı için gereken şartlar nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alacağı toplam 830 kişilik engelli ve eski hükümlü ile tahmil-tahliye işçisi başvuruları için gelen vatandaşlar, İŞKUR Rize İl Müdürlüğü önünde toplandı. Peki ÇAYKUR persoel alımı için gereken şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Rize, Trabzon ve Artvin İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları ile 2020 yılında üretime açılacak olan Sümer (Rize Fındıklı İlçesi) çay fabrikasının işçi ihtiyaçlarının karşılanması için, noter kurası ile 760 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır.

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme şartlarını taşımaları gerekecek.

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KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İşe alınacak işçiler, 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00 de Rize/Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.00 de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00 de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2020 yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacaktır.