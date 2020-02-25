Altın fiyatları ne kadar? 25 Şubat Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 25 Şubat Salı altın fiyatları...